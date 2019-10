Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu ehdotti nuorten ilmaiskondomien puhkomista ja sai aikaan myrskyn syntyvyyskeskustelussa – "Saman täkin alle ei mennä ennen papin aamenta"

Keravalla puheenaiheeksi on noussut vähäinen syntyvyys ja nuorille jaettavat ilmaiskondomit. Lähtölaukaus keskustelulle lähti kaupunginvaltuutettu Lahja Havansin (ps.) näppäimistöltä.

– Nyt kolme vuotta myöhemmin pähkätään, kun ei lapsia synny. Voi voi. Lähes kaikki valtuutetut olivat sitä mieltä, että vapaa seksi kukoistakoon alle 25-vuotiailla ja lapsia ei saa tulla. Oisko nyt paikallaan palkata reikien tekijä noihin Keravan Kolli- kondomeihin, Havansi kirjoitti Facebookissa Keravan politiikkaryhmässä viitaten kaupungin jakamiin ilmaiskondomeihin, jotka on nimetty Kolleiksi.

74-vuotias Havansi on koulutukseltaan gerontologi ja erikoissairaanhoitaja. Kaupunginvaltuuston lisäksi hän on sosiaali- ja terveyslautakunnassa, Keudan valtuustossa ja kirkkovaltuustossa.

– Sitä ei ihan noin voi sanoa, että se oli virhe. Mutta kun tämä keskustelu käynnistettiin valtuustossa, niin 13 vuoden ikäraja hämmästytti minua. Minusta virhe on se, että nyt me infoamme nuorille, että 13-vuotiaana täytyy aloittaa seksuaalinen kanssakäyminen. Näkisin, että alle 16-vuotiaiden seksuaaliset ongelmat kuuluvat terveydenhuoltohenkilöstölle.

Minusta on väärin lähteä siitä, että annetaan kondomit. Toki niissä on todella hyviä juttuja, eli sukupuolitaudit ehkäistyy ja aborttien määrä vähenee. Mutta mielestäni pitäisi olla toisia keinoja näin nuorille, lähinnä kotikasvatus.

Minulla on 11 lastenlasta ja olen heidänkin kanssa asioista keskustellut. Olen jo seitsemänkymppinen ja ehkä minunkin on modernisoitava hieman suhtautumistani. Mutta silti näen, että tällainen, jos 13-vuotiaana aloitetaan hyväksytysti seksuaalinen kanssakäyminen, niin ei se ihan ok ole.