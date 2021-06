Perussuomalaisilta kova haaste keskustalle kampanjassa – puoluesihteeri Pirkkalainen vaalitaistosta: "Rujojakin piirteitä"

Painaako hallitusvastuu?

Kun kuntavaaliäänistä on laskettu reilu puolet, on vielä liian aikaista arvioida keskustan kokonaistulosta kuntavaaleissa. Historiallisesti puolueen lopullinen äänisaalis on ollut lopulta huomattavasti erilainen kuin ennakkoäänissä. Johtopäätökset tuloksesta vedetään myöhemmin, kun tulos on valmis ja sen taustoista saatu mahdollista tietoa.