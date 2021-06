Millainen uhka perussuomalaiset on muille puolueille? Pöllöraati arvioi vaaliasetelmia: "Potentiaalia tällaisille vallan keikauksille"

– Perussuomalaiset on varmasti toinen voittaja siinä mielessä, että pienemmissä kunnissa he saavat valtuustosta näitä paikkoja ja monia valtuustoja tietyllä tapaa haltuun.

– Jo aikoinaan Timo Soinin kaudella on ollut tällaisia ilmiöitä kuntavaaleissa, että on joitain pieniä kuntia Suomessa, joissa perussuomalaiset on ikään kuin vallannut keskustalta näitä asemia. Ihan yhtälailla se on mahdollista nyt ja varmaan todennäköisempää, Korkki arvioi.