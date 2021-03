Perussuomalaiset yhä tyytymättömiä kuntavaalien siirtämiseen

Eduskunnan lähetekeskustelussa puheenjohtaja Jussi Halla-aho moitti, että esityksen perustelut ovat väljät ja epämääräiset. Lisäksi voi olla, että kun kriteerit ovat epämääräiset, löytyy aina jokin peruste siirtää vaaleja uudelleen. Halla-ahon mielestä ei ole annettu perusteluja, miksi vaalien järjestäminen huhtikuussa on mahdotonta.

– Perusteluna on se, että niiden järjestäminen on todennäköisesti turvallisempaa kesäkuussa. Ehkä näin on, mutta tällainen suhteellinen perustelu avaa todellisen Pandoran lippaan – syksyllä vaalien järjestäminen olisi ehkä vielä turvallisempaa, puhumattakaan ensi vuodesta, Halla-aho purnasi.