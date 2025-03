Perheväite: Stanley Cupin ja kaksi maailmanmestaruutta voittaneen kohutähden ura päättyy

Jääkiekon Stanley Cup -voittaja ja kaksinkertainen maailmanmestari Nicklas Bäckström on isänsä mukaan päättämässä uransa.

Nicklas Bäckström, 37, on vielä tämän kauden Washington Capitalsin NHL-sopimuspelaaja. Ruotsalaishyökkääjä on edustanut seuraa koko NHL-uransa, kaudesta 2007–08 lähtien, mutta loukkaantumisista kärsinyt mies ei ole pelannut otteluakaan marraskuun 2023 jälkeen.

Eikä matseja ole tämän kauden päätyttyä tulossa, jos isä Anders Bäckströmiä on uskominen. Isäpappa raportoi Gefles Dagbladille, että Bäckström on muuttamassa Ruotsiin takaisin kesällä, kun hänen Capitals-kontrahtinsa umpeutuu.

– On selvää, että hän ja hänen perheensä tulevat kotiin tämän kauden jälkeen. Mutta pelejä ei enää tule. Sitä (pelien jatkumista) minun on vaikea uskoa, Anders Bäckström kommentoi.

Menestystä ja dopingkohu

Nicklas Bäckström oli pitkään Washington Capitalsin avainhahmoja. Seuran varakapteenina mies operoi yhtäjaksoisesti sesonkeina 2010–24.

Bäckströmillä on kaikkiaan kasassa on 1 105 NHL:n runkosarjaottelusta 1 033 (271+762) tehopistettä ja 139 pudotuspelimatsista 114 (139+38) pinnaa. Hän on Capitalsin kaikkien aikojen pistetilastossa Aleksandr Ovetshkinin jälkeen toisena ja syöttöpörssissä kärjessä.

Stanley Cupin Bäckström voitti kaudella 2017–18. Maailmanmestaruuksia hän juhli Ruotsin paidassa vuosina 2006 ja 2017.

Bäckströmin uraa varjosti dopingkäry Sotshin olympialaisissa 2014. Narahduksen kerrottiin johtuneen pseudoefedriiniä sisältäneestä allergialääkkeestä.