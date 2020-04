Raaputusarpoja pelataan alaikäisten keskuudessa aiempaa enemmän – THL:ltä painava muistutus aikuisille: "Nyt kannattaa miettiä löytyisikö jokin parempi vaihtoehto"

THL:n mukaan jopa 41 prosenttia 15-17-vuotiaista nuorista on pelannut rahapeliä vuonna 2019. Tämä siitä huolimatta, että rahapelaamisen ikäraja on Suomessa asetettu 18 ikävuoteen. THL julkaisi asiasta tutkimuksen tiistaina.

Nuorena aloittaminen altistaa ongelmille

THL:n mukaan yleisin pelityypeistä on Veikkauksen arpapelit, eli raaputusarvat sekä nettiarvat. Pääasiassa kyse on kuitenkin fyysisistä raaputusarvoista. Arpapelien pelaaminen on alaikäisten keskuudessa yleistynyt vuodesta 2015 vuoteen 2019. Pidemmällä aikavälillä muiden pelityyppien pelaaminen on puolestaan vähentynyt, THL kertoo.