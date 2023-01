Pep Guardiolan Man City janoaa pisteitä huippuottelussa – jatkaako Haaland hurjaa maalitehtailuaan?

Manchester Cityn valmentaja Pep Guardiola toivoo torstaina voittoa Valioliigan huippuottelussa Chelsea vastaan, sillä mestaruustaistossa Arsenal on karannut "citizensiltä" jo kahdeksan pisteen päähän.

Guardiolan mukaan Arsenalin eron kurominen kiinni on vaikeaa, mutta hänellä on siihen selvä suunnitelma.

Katso pääkuvan videolta, mikä on Guardiolan lääke Arsenalin saavuttamiseksi.

Maalaako Haaland?

Man City–Chelsea-ottelun yksi suurista kysymysmerkeistä on, pystyykö Erling Haaland maalintekoon.

Norjalainen maaliruisku on venyttänyt verkkoja tällä kaudella jo 21 kertaa 15 ottelussa, ja itse asiassa hän on pelannut tällä kaudella vain kolme Valioliiga-ottelua ilman maalia. Näistä kolmesta pelistä City on hävinnyt kaksi, joten norjalaisen maalivainu vaikuttaa olevan tärkeä myös tuloksen kannalta.