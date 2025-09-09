Pelottava kolari moottoripyöräkisassa – rengas pyörähti kuskin päähän

Moto2-luokan kisassa Katalonian kisassa nähtiin pelottava onnettomuus.
Julkaistu 09.09.2025 16:12
Feliks Heikkinen

Feliks Heikkinen

feliks.heikkinen@mtv.fi

@feliksheikkinen

Moottoripyöräilyn Moto2-luokan kisassa Kataloniassa nähtiin pelottava tilanne, kun Filip Salačin pyörän rengas osui kolarin jäljiltä häntä päähän. Tshekkiläinen on nyt kommentoinut tapahtunutta ja jakanut pätkän tapahtuneesta Instagramissa.

Onnettomuudessa olisi voinut käydä todella pahasti. Salac kolaroi kovassa vauhdissa kilpakumppani Jorge Navarron kanssa, minkä jälkeen oman pyörän rengas osui häntä päähän. Ambulanssi oli nopeasti paikalla antamassa ensiapua tshekille, joka makasi asfaltilla liikkumattomana.

Salac oli tajuissaan, kun hänet vietiin sairaalaan. Hän on nyt kommentoinut tapahtumia ensimmäistä kertaa.

– Olen iloinen, että voin jakaa tämän tarinan. Minulla oli epäonnea, mutta samalla uskomatonta onnea. Kiitos kaikista viesteistä. Olen toivon mukaan pian kunnossa, Salac kirjoitti.

23-vuotias Salac selvisi kuin ihmeen kaupalla ilman murtumia. Navarro selvisi tilanteesta ilman vammoja. 

Katso tilanne alta.

