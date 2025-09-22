17-vuotias ratamoottoripyöräilijä Rico Salmela on tehnyt ensi kautta koskevan sopimuksen Moto3-luokassa ajavan Tech3 Racingin kanssa.
Salmela muodostaa ensi kaudella tallin kuljettajakaksikon yhdessä argentiinalaisen Valentin Perronen kanssa.
Salmela on ajanut tällä kaudella JuniorGP-luokassa upeasti. Hän on tällä hetkellä pistetaulukossa toisena. Salmela on tehnyt ajosuorituksillaan vaikutuksen Tech3 Racingin tallipomoon Herve Poncharaliin.
– Olen seurannut häntä tarkasti koko vuoden. Hän on lahjakas kuljettaja, jolla on ollut fantastinen kausi JuniorGP:ssä. Tämä on hänelle täydellinen hetki hypätä Moto3-luokkaan, Ponchara kommentoi tallin tiedotteessa.
Tällä hetkellä Tech3 Racing on Moto3-luokan valmistajien MM-taulukossa sijalla seitsemän. Moto3-luokan lisäksi Tech3 Racing ajaa myös MotoGP-luokassa.