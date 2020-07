Pelastuslaitos senioritalon tulipalosta: On harvinaista, että palo pääsee leviämään niin nopeasti näin uudessa talossa

Palon runtelema rakennus valmistui vuonna 2018. Nurmisen mukaan on harvinaista, että palo leviää uudelleen näin uudessa talossa. Nurminen sanoi Keski-Suomen pelastuslaitoksen tiedotustilaisuudessa, että palo levisi poikkeuksellisen nopeasti.

Katto oli ilmiliekeissä, kun yksiköt saapuivat

Majoitukset järjestyivät yön aikana

Hän kertoi tiedotustilaisuudessa, että palopaikalla on yhä sortumisvaara. Pahimmin vaurioituneen Ilona-rakennuksen yläreunassa on elementtejä, jotka voivat sortua. Sortumisvaaraa on enimmäkseen rakennuksen ulkopuolelle.