Sään voimakas lämpeneminen ja maanantain runsaat vesisateet ovat aiheuttaneet tulvia varsinkin Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla.

Esimerkiksi Eurassa Satakunnassa tulvatilanne on ollut poikkeuksellinen. Euran kunta on tiedottanut, että Eurajoki on vaarassa nousta viemäriverkostoon, jolloin kiinteistöjä uhkaa viemärivesien nousu.

Rauman kaupunki on tiedottanut, että Raumanmeren koulun ympäristössä on runsaasti vettä, eikä koulurakennukseen sen takia pääse tällä hetkellä, joten koulupäivän alkua on jouduttu myöhentämään.

Porissa sateet ovat täyttäneet Pohjoisväylän ja Pappilanpuistikon liikenneympyrän kohdalla koulureitillä olevan alikulun, kertoo poliisi.

Jutun alussa olevalla videolla MTV:n meteorologi Pekka Pouta vinkkaa sivuston, josta näkee oman alueen tulvatilanteen parhaiten.

Sivustolta voi kätevästi katsoa tämän hetkisen vedenkorkeuden omalta alueelta tai eri puolilta maata.

Lisäksi sivustolta voi katsoa myös esimerkiksi sademäärät, jäätilanteet ja lumen syvyydet sekä voimassa olevat varoitukset.