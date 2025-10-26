Sää näyttää jatkossa lauhalta ja vetiseltä myös Suomen pohjoisosassa, kertoo meteorologi Pekka Pouta.
– Sinne (Pohjois-Suomeen) virtaa etelästä lämmintä ilmaa. Ensi yönä vielä sataa lunta pohjoisimmassa Lapissa, mutta sitten onkin vesisateen vuoro, Pouta kertoo.
Poudan mukaan keli on tällä hetkellä huono tai erittäin huono pohjois- ja keskiosassa Lappia lumisateiden jäljiltä.
Samaan aikaan etelään on nousut uusi sadevyöhyke.
– Tällä hetkellä Lounais-Suomessa tulee vettä aika tanakasti. Etelässä vesisade jatkuu aika laajalla alueella iltaan saakka. Lämpötila on sateessakin lähelle kymmentä astetta, eli aika lämmin ilma tässä on, Pouta toteaa.
Eteläisillä ja pohjoisilla merialueilla on navakkaa tuulta.
Sateiden jälkipuolella on puolestaan tulossa kuurosateita maanantaina. Kuurosateiden lomassa on pieni mahdollisuus, että aurinkokin pääsee pitkästä aikaa kurkistamaan maan eteläosassa.
– Mutta matalapaine jää Suomen ylle, ja se vaan pyörittää jatkuvasti näitä sadevyöhykkeitä alkuviikon ajan Suomen yllä. Aikalailla vetisenharmaalta näyttää, Pouta kiteyttää.