Tuore kuukausiennuste loksautti meteorologinkin suun auki: "En olisi uskonut näkeväni tällaista"

Kuukausiennusteen ensimmäisellä, 28. kesäkuuta alkavalla tarkasteluviikolla, Skandinaviaan alkaa vahvistua korkeapaineen alue, jonka myötä sää on kuivahtamassa Suomessa. Erityisesti maan eteläosassa tuleva viikko näyttää kuukausiennusteen mukaan olevan lämmin, kun ennustettu poikkeama lämpötilassa on 3–6 astetta tavanomaista lämpimämpään suuntaan.

– Lämpötila on ennusteessa yhä 3–6 astetta tavanomaista korkeammalla eteläisimmässä Suomessa, kun taas muualla maassa poikkeama on 1–3 astetta. Tästä voisi päätellä, että helteiden mahdollisuus on yhä koholla poutaisessa kesäsäässä.