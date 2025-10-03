Viikonloppua vietetään ensin lauantaina kovassa tuulessa, sitten sunnuntaina sateessa.
Tänään perjantaina myrskystä ei ole vielä tietoakaan, mutta tuuli alkaa vähitellen voimistua.
– Meitä lähestyy myrskymatala. Nyt näyttää kuitenkin, että tuo myrsky on pikkuisen lässähtämässä, Pekka Pouta kertoo.
Kovimmat puuskat näyttävät ajoittuvan lauantaihin.
– Paikallista vahinkoa voi syntyä lauantaina varsinkin maan länsiosaan, Pouta sanoo.
Kovimmillaan tuuli käy lauantaina merialueilla lähellä myrskylukemia, mutta sunnuntai ei enää tällä hetkellä näytä kovin tuuliselta.
– Jatkuvampi sade saapuu sunnuntain vastaisena yönä länsirannikolle. Sunnuntaina päivällä sade kattaa etelä- ja keskiosan maasta, Pouta sanoo.