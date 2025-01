Pekka Haavisto MTV:lle: YK-tehtävä ei ole varmistunut tai kaatunut – toiveikas kommentti Gazan tulitauosta

MTV:n Uutisextrassa vieraileva kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) arvioi, että Israelin ja Hamasin välinen tulitauko ei ole vielä vakaalla pohjalla. Haaviston mahdollinen YK-tehtävä Lähi-idässä ei ole varmistunut tai kaatunut.

Israelin ja terroristijärjestö Hamasin välinen alustava tulitauko ei herätä entisessä ulkoministerissä Pekka Haavistossa vielä suurta optimismia.

– Ei ole vaikeata olla pessimisti, kun niin moni aiempi sopimus on rikottu. Täytyy toivoa, että sopimus pitää. Se on hyvä, että sopimuksen rakenteessa on eri vaiheita eli ensin väliaikainen tulitauko ja osa panttivangeista vapaaksi ja lopulta tulisi pysyvä tulitauko ja Gazan jälleenrakennus, Haavisto toteaa.

– Täytyy toivoa, että päästään Gazan jälleenrakennukseen asti. Riippuu osapuolista, miten tämä toteutuu, hän jatkaa.

Haavistolle on soviteltu merkittävää YK-tehtävää juuri Lähi-itään. Israelilaismedian tietojen mukaan Israel kuitenkin vastustaisi Haaviston valintaa, koska hänellä on hyvät välit YK:n pääsihteeri Antonio Guterresiin.

Pääsihteeri Guterres on moittinut Israelin pommituksia Gazassa niiden aiheuttamien siviiliuhrien takia. Israel on julistanut, ettei Guterres ole tervetullut maahan.

Haavisto kommentoi Uutisextrassa YK-tehtävän tilaa hyvin niukasti.

– YK-prosessit ovat yleensä pitkiä. Nyt pitää odotella rauhassa. En voi tässä vaiheessa kertoa enempää, Haavisto vastaa.

Mitä tekee Trump?

Sen verran optimisti Haavisto on, että hän näkee tulitaukosopimuksessa myös mahdollisuuksia laajempaan sopuun Lähi-idässä.

– Jos tulitaukosopimus kantaa, Yhdysvaltojen hallinnolla olisi varmasti intressi saada muita maita, esimerkiksi Saudi-Arabia, sopimaan Israelin kanssa. Toivonkipinää on, hän pohtii.

Yhdysvaltojen tulevalla presidentillä Donald Trumpilla on oma roolinsa siinä, kuinka hyvin Lähi-idässä onnistutaan rauhasta sopimaan.

Trumpin ensimmäisellä kaudella esimerkiksi Arabiemiraatit sopi lopettavansa Israelin vastaisen boikotin ja maiden välille syntyi esimerkiksi suora lentoyhteys.

– Trump on sanonut, että Gaza on helpompi ratkaista kuin Ukraina. Se on positiivista, jos Yhdysvallat lopulliseen rauhaan vaikuttaa, mutta sinne on vielä pitkä matka, Haavisto sanoo.