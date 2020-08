Pekka Haavisto kävi pitkän keskustelun maanpaossa olevan Valko-Venäjän oppositiojohtajan kanssa – kertoo tapaamisesta IS:lle: "Hänen tilanteensa on hyvin vaikea"

– Hänen tilanteensa on hyvin vaikea: hän on ollut presidenttiehdokkaana ja saanut hyvän tuloksen. Kuinka hyvän? Sitä emme varmaankaan koskaan saa tietää, koska ääntenlasku ei ollut avointa näissä Valko-Venäjän vaaleissa. Hän on joutunut vaalien jälkeen siirtymään pakolaiseksi naapurimaahan, ja hänen miehensä on vankeudessa Valko-Venäjällä, Haavisto toteaa.