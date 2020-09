Oppositiojohtaja otettiin kiinni Valko-Venäjällä – tutkija arvioi, minkä rangaistuksen Maria Kalesnikava saa: "Hän saa joko tuomion tai hänelle annetaan mahdollisuus lähteä maanpakoon"

Eilen mielenosoittajien määrän arvioitiin nousseen yli 100 000:een. Valko-Venäjällä otettiin tänään aamulla kiinni opposition johtohahmo Maria Kalesnikava. Hän on viimeinen jäsen opposition naistriosta, joka fyysisesti edelleen oleskelee Valko-Venäjällä, kertoo tutkija Katariina Silvan ulkopoliittisesta instituutista.

–Kalesnikava on vasta kertonut haluavansa luoda uuden oppositiopuolueen Valko-Venäjälle, Silvan kertoo.

Poliisi on kiistänyt, että he liittyisivät Kalesnikavan kiinniottoon.

– Tällä hetkellä tiedetään, että hänet on siepattu tänä aamuna. Tekijästä ei ole varmaa tietoa, mutta todennäköisesti se liittyy nykyhallintoon jotenkin.

Silvanin mukaan opposition johtohenkilöiden kiinniotoilla pyritään viestimään, ettei oppositiossa kannata olla aktiivinen. Viesti on tarkoitettu myös mielenosoittajille.

– Uutinen on otettu vastaan järkytyksellä. Kalesnikavaa on uhkailtu jo useamman viikon ajan. Hänelle oli kerrottu, että jos hän jatkaa opposition toimintaa, sillä on vakavia seurauksia, Silvan kertoo.