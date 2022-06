Paula Vesala ja Mikko Kosonen saivat Nyrkki-palkinnon toiminnastaan musiikkialan hyväksi – Vesala: "Kulttuurin asiaa täytyy ajaa"

– Muusikko Paula Vesala on määrätietoisesti nostanut esiin musiikin esittäjien epäoikeudenmukaista tilannetta. Vesala on toiminut kollegojensa ja muusikkoyhteisön hyväksi poikkeuksellisella rohkeudella sekä laittanut itsensä likoon puhuessaan suoraan ja oikeudenmukaisuutta puolustaen, Muusikkojen liitto kirjoittaa Instagramissa.

– Muusikko Mikko Kosonen on väsymättä ja näkemyksellisesti käynyt keskustelua musiikkialan ja musiikin esittäjien ahdingosta. Kosonen on haastanut niin päättäjiä kuin musiikkialaa aktiivisella osallistumisellaan ja aloitteellisuudellaan yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä edistänyt musiikin esittäjien asemaa, julkaisu jatkuu Instagramissa Muusikkojen liiton profiilissa.

– Kulttuuri ja sen tekijät nähdään yhä häiritsevänä sivulauseena, joka voidaan ohittaa ”tärkeämpien” asioiden tieltä. On lyhytnäköistä redusoida kulttuuri ylimääräiseksi huvitukseksi, kun se kiistatta on yksi ihmisyytemme ja yhteisöllisyytemme peruspilareita. Juuri nyt saamme taas tehdä työtämme, mutta se ei tarkoita sitä, että asiat olisivat hyvin. Tartuntatautilaki on yhä täysin käsittämätön, sosiaaliturva on rikki, Taiken (Taiteen edistämiskeskus) tukijärjestelmä on rikki, ja alan ihmiset voivat huonosti, tai ovat vaihtaneet alaa. Aivovuoto on ollut massiivista, Kosonen kirjoittaa pitkässä Instagram-julkaisussaan.