Paula Abdul syyttää American Idol -tuottajaa seksuaalisesta väkivallasta

Tv-persoona-laulaja Paula Abdul, 61, on nostanut 29. joulukuuta kanteen, jossa hän väittää American Idol - ja So You Think You Can Dance -ohjelmien vastaavan tuottajan Nigel Lythgoen, 74, käyneen hänen kimppuunsa seksuaalisesti kaksi kertaa. Abdul on toiminut molempien ohjelmien tuomarina.