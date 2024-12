Paula Abdul sovitteli Nigel Lythgoen väitettyä seksuaalista häirintää koskevan kanteen

American Idol -ohjelmasta tuttu Paula Abdul ja tv-tuottaja Nigel Lythgoe ovat päässeet sopuun Abdulin tuottajaa vastaan nostamassa, seksuaalista hyväksikäyttöä koskevassa kanteessa.

Tv-kasvo Paula Abdul, 62, sovitteli nostamansa kanteen brittiläistä tv-tuottajaa Nigel Lythgoeta, 75, vastaan. Kanne koski väitettyä seksuaalista hyväksikäyttöä.

Oikeusasiakirjojen mukaan he sopivat tapauksen aiemmin tällä viikolla. Seuraavaksi he jättävät hakemuksen asian hylkäämiseksi, ja sen on määrä mennä oikeuteen ensi vuonna.

Nigel Lythgoe

Vuosi sitten nostamassaan kanteessa Abdul syytti Lythgoeta kahdesta seksuaalisesta väkivallanteosta. Väitetyt teot tapahtuivat kaksikon työskennellessä yhdessä American Idol - ja So You Think You Can Dance -ohjelmien parissa.

BBC:lle antamassaan lausunnossa Abdul sanoi olevansa helpottunut siitä, että oikeustaistelu on ohi.

– Olen kiitollinen siitä, että tämä luku on saatu onnistuneesti päätökseen, ja että voin nyt jättää sen taakseni. Tämä on ollut pitkä ja kova henkilökohtainen taistelu. Toivon, että kokemukseni voi innostaa muita naisia, jotka kohtaavat samanlaisia kamppailuja, voittamaan omat haasteensa arvokkaasti ja kunnioittavasti, jotta hekin voivat kääntää sivun ja aloittaa uuden luvun elämässään, Abdul kertoi 13. joulukuuta.

Hänen asianajajansa Melissa Eubanks ei paljastanut sovinnon ehtoja.

Lythgoe sanoi niin ikään lausunnossaan olevansa iloinen siitä, että saa jättää tämän taakseen. Brittiläinen tv-tuottaja on kiistänyt syytökset ja kuvaillut niitä ”kauhistuttavaksi mustamaalaukseksi”.

– Elämme huolestuttavaa aikaa, jolloin ihmisen oletetaan nyt automaattisesti olevan syyllinen, kunnes hänen syyttömyytensä todistetaan, ja tämä prosessi voi kestää vuosia. Siksi olen Paulan tavoin iloinen, että voin jättää tämän asian taakseni. Tiedän totuuden, ja se lohduttaa minua suuresti, Lythgoe sanoi.

Abdul toimi kahdeksan ensimmäisen kauden ajan American Idol -ohjelman tuomarina.

Oikeudenkäyntiasiakirjoissa Lythgoe kiisti Abdulin väitteet ja esitti hänen ja Abdulin välisiä tekstiviestejä, jotka hänen asianajajiensa mukaan olivat ystävällisiä ja iloisia ja siten ristiriidassa Abdulin syytösten kanssa.

Abdulin lakimiehet pitivät Lythgoen puolustusta ”uhrin häpäisemisenä”. Hänen tiiminsä mukaan Lythgoen valta-asemalla tuottajana Abduliin nähden oli merkittävä rooli.

Lähde: BBC