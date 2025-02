Patrik Laineen NHL-seuraan hirmuvahvistus? – "Ihan ylikylän äijä"

MTV:n NHL-studiossa puitiin suomalaishyökkääjien Patrik Laineen ja Joel Armian edustaman Montreal Canadiensin tilannetta.

Canadiens ehti väläytellä NHL:ssä, kun se oli tovin ajan varsin lupaavassa vireessä. Tuoreeltaan Canadiens on ajautunut tappioiden tielle.

Seuran tulevaisuudesta puhuttaessa esiin nousee yksi nimi: Ivan Demidov.

19-vuotias Demidov on Canadiensin viime kesän ykkösvaraus (#5). Venäläishyökkääjä on takonut tällä kaudella hirmuista jälkeä KHL:ssä. Demidov on nakuttanut 52 ottelussa tehot 19+25=44.

– Siellä on putkessa tulossa Demidov, jota he varmasti yrittävät saada jo ensi kaudeksi mukaan, MTV Urheilun NHL-asiantuntija Sami Lepistö totesi venäläishyökkääjästä ja Canadiensista.

Lepistö hehkuttaa kovalla kädellä Demidovia, jota voi pitää todellisena superlupauksena.

– Hän on ison profiilin pelaaja. Hän on todistanut KHL:ssä sen, että hän on ihan ylikylän äijä, Lepistö täräyttää.

Lisää aiheesta jutun yläreunan videolta.

