Kevin Lankinen valmis painepeliin – Antti Pennaselta napakka kuitti Ruotsi-uteluun: "En usko lainkaan"

Leijonat lähtee lauantaina Ruotsin kimppuun uusitulla kokoonpanolla. Harjoitukset antoivat perjantaina viitteitä ketjumuutoksista, joita ei ole kuitenkaan vielä vahvistettu. Varmaa on kuitenkin se, että tolppien väliin hyppää Vancouverissa loistokautta pelaava Kevin Lankinen.

Suomi on Tre Kronoria vastaan ahtaassa paikassa 4 Nations -turnauksen jatkon kannalta. Avausottelussa kärsitty 1–6-tappio Yhdysvalloille laittaa painetta pönttöön. Aivan absoluuttinen pakkovoiton paine ei ole, mutta lähtökohtaisesti pelistä on otettava voitto, jotta realistiset mahdollisuudet finaalin osalta pysyvät elossa.

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen harjoitutti joukkuetta perjantaina vain muutamien kiertotreenien keinoin. Yksiselitteisiä ketjumuutoksia oli mahdotonta saada selville. Pennasen mukaan muutokset vahvistetaan vasta pelipäivänä lauantaina. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että hyvävireinen hyökkääjä Kaapo Kakko nostetaan kokoonpanoon.

Pennanen kuitenkin vahvisti medialle, että Juuse Saros huilaa Ruotsi-ottelun. Torjuntavuoron ottaa Vancouver Canuksin Kevin Lankinen.

Lankisella on menossa loistosesonki. Hän on torjunut NHL:ssä 34 ottelua 90,5-prosenttisesti. Kassari on täynnä näytönhaluja. Huippuotteet ovat valmistaneet myös superturnaukseen.

– Eikä pelkästään tämä kausi, vaan kaikki se työ, mitä olen tehnyt useamman vuoden. Olen valmis näyttämään taitoni. Olen itsevarma ja valmis, Lankinen sanoi medialle perjantaina.

Ruotsin kohtaaminen ei ole aiheuttanut Lankisessa kummempaa ennakkovärinää.

– Ajatus on omassa pelissä kuitenkin. Jokainen peli pitää voittaa, jos haluaa päästä pitkälle. Sen takia täällä ollaan. USA-peli on unohdettu ja nyt keskitytään seuraavaan.

Pohjoisamerikkalaistoimittajat kysyivät päävalmentaja Pennaselta lehdistötilassa, onko mahdollista, että Ruotsi yllättää Leijonat jollain tavalla lauantai-iltana.

– En usko siihen lainkaan. Me tunnemme heidät ja he meidät, Pennanen kuittasi napakasti.

Suomi ja Ruotsi iskevät yhteen lauantaina klo 20. Tre Kronorilla on tilillään jo yksi sarjapiste, kun se hävisi Kanadalle jatkoajalla.

Kevin Lankisen haastattelu on tehty ennen Ruotsi-ottelun maalivahtivalinnan julkistamista.