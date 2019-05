Parvekkeella sauhuttelu vaikeutuu – kieltoja tulossa jatkossa lisää "Jos keskellä metsää pistää marjassa ollessaan tupakaksi, sielläkin tulee joku tuijottelemaan"

Savuttomuus maksaa

Ei saa polttaa kotona eikä muuallakaan

Parvekesauhuttelun kieltämistä järeämpi toimi on polttamisen kieltäminen myös asuinhuoneistossa. Näitäkin kieltoja on jo haettu ja myönnetty.

– Yksi tällainen kielto on annettu, ja yksi hakemus on hyväksytty osittain. Hylättyjä kieltohakemuksia on useampia, sanoo tiimipäällikkö Päivi Vepsäläinen Helsingin kaupungin asumisterveydestä.

"Savuilla ei saa käydä missään"

Kari on polttanut koko aikuisikänsä. Lakkoa tai lopettamista hän on yrittänyt monta kertaa, mutta aina kessuttelu on vienyt voiton. Nykyään tupakkaa palaa aika maltillisesti, runsaat puoli askia per päivä.