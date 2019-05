Nuuskan käytön sallimisessa isoja eroja työpaikoilla – varoitukset voivat johtaa potkuihin

Tallgrenin mukaan yrityksessä tarjotaan savuttomuuteen tukea työterveyshuollon myötä. Korvaushoitoja voidaan myös maksaa, kun ne on hankittu työterveyshuollon kautta.

Tallgren kertoo, että työntekijät lähinnä polttavat savukkeita. Nuoremman ikäluokan – jota Posti työllistää runsain määrin – keskuudessa nuuska on sen sijaan Tallgrenin mukaan tämän päivän sana.

Nuuska voi johtaa jopa potkuihin



Nuskaa ei olla kuitenkaan lähdetty kieltämään. Syynä tähän on ollut se, että nuuskan käyttöä olisi yhtiön mukaan mahdoton valvoa.

Saarioisten tehtailla laitettiin sen sijaan kaikki tupakkatuotteet pannaan jo kymmenen vuotta sitten. Jos nuuskaa haluaa käyttää, on tätä varten lähdettävä tehtaan porttien ulkopuolelle.

– Periaatteessa se on niin kuin mikä tahansa järjestyssääntörikkomus. Eli on mahdollista, että tulee suullinen varoitus, jos on rikkonut sääntöä. Jos tarpeeksi monta varoitusta ottaa, voi työsuhdekin päättyä, jos ei korjaa toimintaansa, laatu-, vastuullisuus-, ja lakiasioiden johtaja Tero Tuominiemi Saarioiselta kertoo.