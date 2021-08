Parikymppiset kaksoset myivät halpabussifimansa – päätyivät alalle erikoisen sattumuksen kautta: "Ajelimme sillä ympäri pääkaupunkiseutua"

Veljesten perustaman Nanobus-yrityksen kyydissä on tämän jälkeen matkustanut kaikkiaan 10 000 matkustajaa. Omia linja-autoja oli parhaimmillaan kolme, ja tämän lisäksi kolme alihankkijan autoa ajoi Autioiden yrityksen vuoroja.

Elokuun alussa veljekset myivät liiketoimintansa turkulaiselle Liikenne Vesma Oy:lle. Kauppasumma on salainen.

– Luopumista helpottaa kun tiedämme, että yritys jää hyviin käsiin. Nyt minulla ja veljelläni on kuitenkin aika keskittyä seuraaviin asioihin, sanoo Henri Autio.

Päätyivät vahingossa alalle

Tekemällä oppii

– On se välillä aika intensiivistä, mutta on se myös erittäin palkitsevaa. Kaikista parasta on ehkä asiakkailta tuleva hyvä palaute, Eero Autio pohtii.