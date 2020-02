Parikymppisen miehen epäillään raiskanneen alaikäisen tytön Kontiolahdella – seurue kokoontui ravintolaillan päätteeksi asuntoon, uhri saattoi olla tiedottomassa tilassa

Seksuaalirikoksen uhrina on alle 18-vuotias tyttö. Rikoksesta epäilty on noin 20-vuotias mies, joka esitutkinnan aikana oli myös lyhyen aikaa vangittuna. Mies on kuulustelussa kertonut oman osuutensa tapahtumista ja kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.