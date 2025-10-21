Oulun ja Rovaniemen välinen junaliikenne on katki torstaihin asti.
Henkilöjunaliikenne Oulun ja Rovaniemen välillä korvataan linja-autoilla suunniteltujen ratatöiden vuoksi torstaihin asti, kerrottiin Fintrafficin rataliikennekeskuksesta STT:lle tiistaina.
Tiistaiaamuna Rovaniemellä tapahtui sähköratavaurio, joka rataliikennekeskuksen mukaan hieman aikaisti junaliikenteen korvaamista linja-autoilla suunnitellusta.
Rataliikennekeskuksen mukaan sähköratavaurio saadaan korjattua suunniteltujen ratatöiden ohella.
Junaliikenteen on määrä palata normaaliksi torstaina.