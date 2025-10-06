Oululaismiehellä ei koskaan ollutkaan ajokorttia.
Oululaismies syyllistyi kaksi kertaa rattijuopumukseen saman päivän aikana.
Ensimmäisen kerran mies kärähti sunnuntaina aamupäivällä, kun poliisipartio pysäytti hänet. Huumausainepikatesti osoitti miehen käyttäneen amfetamiinia, eikä miehellä ollut ajo-oikeutta.
Poliisi kirjasi rikosilmoituksen rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.
Illalla mies tavattiin uudelleen autoilemasta. Kulkuväline oli vaihtunut toiseen, mutta tavat ei. Huumepikatesti näytti jälleen positiivista tulosta.
Muutenkin Oulun poliisilaitoksella liikenteen valvonta tuotti tulosta lukuisien rattijuopumusten muodossa. Oulussa jäi kiinni kaksi muuta ja Taivalkoskella vielä yksi.