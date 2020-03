Papilloomaviruksen vastaista HPV-rokotetta ryhdytään tarjoamaan myös pojille

Rokotteet 11–12-vuotiaille

Rokotukset alkavat elokuussa

Toinen rokotusasetukseen hyväksytty muutos koskee meningokokkirokotuksia. Meningokokki on bakteeri, joka aiheuttaa vaikeita tulehdustauteja, kuten aivokalvontulehdusta ja verenmyrkytystä.Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan meningokokkirokotteet tarjotaan jatkossa niille riskiryhmille, joilla on suurempi riski sairastua tautiin. Rokotteen saavat myös ne, joilla on oman sairautensa vuoksi lisääntynyt vaara sairastua vakavaan meningokokkitautiin, ministeriö kertoi.Rokotusasetuksen muutosten mukaiset HPV- ja meningokokkirokotukset on määrä aloittaa elokuun alussa.