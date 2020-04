Paperilehdet joutuvat luopumaan printtiversioistaan koronan vuoksi

– Emme tehneet tätä päätöstä kevein perustein. Koronaviruskriisi on aiheuttanut ennennäkemättömiä taloudellisia paineita.

Sanomalehtien mainostulot ovat laskeneet rajusti. Asuntomyynneille ja -esittelyille on asetettu rajoituksia, ravintoloita on kielletty tarjoilemasta omissa tiloissaan ja konsertit ja urheilutapahtumat on jouduttu perumaan.