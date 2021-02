Australian hallitus arvostelee ankarasti Facebookin uutisestoa – ei aio perääntyä lakiesityksestä

Frydenberg tähdentää, että maan hallitus on "absoluuttisen sitoutunut" toteuttamaan suunnitelmansa laista, joka pakottaisi suuret teknologiayhtiöt maksamaan välittämistään uutissisällöistä. Lakiesitys on jo läpäissyt maan parlamentin edustajainhuoneen ja on nyt senaatin käsittelyssä.