Pekka Pouta antaa selityksen Texasin syöksytulville

Texasin tulviin vaikuttivat muun muassa rankkasateet sekä hitaasti liikkuvat ukkosrintamat.

Yhdysvaltojen Texasissa on käynnissä jättitulvat, joiden takia jo yli sata on kuollut sekä useita on kateissa.

Tulvat ovat peräisin niin sanotusta syöksytulvasta, joka syntyy kosteudesta ja ukkosesta.

Tilanne on mielenkiintoinen siksi, että itse tulva-alueella ei ole satanut lainkaan vettä.

– Jokilatvoille taas on satanut pitkään ja rankasti. Neljän kuukauden sateet ovat tulleet alas neljässä tunnissa, kertoo meteorologi Pekka Pouta.

Rankkasateiden takia jokiuomat ovat pakkautuneet vedellä, minkä takia vedenpinta on voinut kohota jopa kahdeksan metriä.

Keskimääräistä lämpimämpi Meksikonlahti on tuonut jatkuvaa kosteutta sekä synnyttänyt "ukkosmöykkyjä" eli pieniä ukkosrintamia.

Näiden lisäksi useat muut sadealueet ovat lisänneet tulvimista.

Pouta kertoo vielä lopuksi, miten samanlainen tilanne etenisi Suomessa.

– Tällaisessa kuvitteellisessa tilanteessa ilmastonmuutos olisi hillinnyt Lapin kuumaksi, jolloin jokiuoma kuivuisi täysin. Sitten tulisi kostea ilma +30 asteiselta Perämereltä. Ukkosmöykky jäisi pyörimään Lapin pohjoisosiin, minkä takia sataisi rankasti. Lopulta syntyisi aiemmin kuvailtu syöksytulva.

