– Hän pukkasi palloni takaisin väylälle. Annoin hänelle hanskani, mutta se ei tuntunut riittävältä. Hän on aikuinen mies, miksi ihmeessä hän haluaisi hanskan, jossa on nimikirjoitukseni.

Harrington on urallaan juhlinut kolmea major-voittoa. Hän on voittanut The Openin ja kerran PGA-mestaruuden. PGA-kiertueella hän on ottanut kuusi ja Euroopan-kiertueella 15 voittoa. Viime vuonna hän aloitti pelaamisen Champions PGA -kiertueella, jolla on voittanut neljästi.