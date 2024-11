Palestiinalaisia auttava YK-järjestö korosti, ettei sen työlle löydy vaihtoehtoa

YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA korosti maanantaina, ettei sen työlle palestiinalaisten auttajana ole olemassa korvaajaa. Israel on kieltänyt järjestön toiminnan palestiinalaisalueilla. Kiellon on määrä astua voimaan tammikuun lopussa.



– Ei ole olemassa mitään B-suunnitelmaa, järjestön johtaja Philippe Lazzarini sanoi toimittajille Genevessä.



Lazzarini korosti, ettei UNRWA toimita vain ruoka-apua, vaan huolehtii myös terveydenhuollosta ja koulutuksesta.



– Jos puhutaan vain siitä, että tuodaan rekkalasti ruokaa, niin varmasti löytyy vaihtoehtoja. Jos taas puhutaan koulutuksesta ja terveydenhuollosta, niin vastaus on, ettei vaihtoehtoja ole.



Israel on syyttänyt avustusjärjestöä siitä, että sen työntekijöitä olisi ollut mukana toista vuotta sitten Israeliin tehdyissä terrori-iskuissa, jotka aloittivat Gazan sodan. Tutkimuksissa selvisi, että yhdeksän järjestön työntekijää saattoi olla jollain tavalla mukana, mutta laajempaa näyttöä järjestön sekaantumisesta iskuihin ei löydetty.