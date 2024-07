YK:n pääsihteeri vetosi UNRWA:n puolesta – "Siviilejä työnnetään yhä syvemmälle helvetin noidankehään"

Sen jälkeen Israel on lisännyt painostusta UNRWA:aa vastaan. UNRWA erotti työntekijöitään ja lupasi tutkia asiaa.

Yhdysvaltain kongressi on estänyt lisärahoituksen UNRWA:lle.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on ohjannut rahoitusta palestiinalaissiviileille muiden organisaatioiden kautta, vaikka se on sanonut, että UNRWA:lla on ainutlaatuiset valmiudet jakaa apua.