Suonenjoella paloi mökki lauantaina.
Pelastustyöntekijät ovat löytäneet vainajan palaneesta mökistä Suonenjoella.
Hätäkeskus sai ilmoituksen Jalkalantiellä palavasta mökistä lauantaiaamuna kello kahdeksan jälkeen.
Kun pelastuslaitos ja poliisi saapuivat paikalle, oli kiinteistö jo pahoin palanut.
Sammutustöiden yhteydessä raunioista löytyi vainaja.
Poliisi ei epäile asiassa tällä hetkellä rikosta, mutta tutkii tapahtumien kulkua ja syttymissyytä edelleen.
Tutkintaa jatketaan palonsyyn ja kuolemansyyn tutkintana.