Pelastuslaitos on saanut hälytyksen Ikaalisiin Ojasenkadulle suureksi luokitellun rakennuspalon takia.
Pelastuslaitos sai ilmoituksen rakennuspalosta Ikaalisissa Ojastenkadulla sijaitsevassa kerrostalossa kello 18.30.
Ensimmäisten yksiköiden saapuessa kohteeseen havaittiin kerrostalon alimmasta kerroksesta tulevan reilusti savua.
– Hälytysvastetta suurennettiin ja kohteeseen on hälytetty noin 15 pelastuksen yksikköä sekä ensihoidon yksiköitä, tiedottaa Pirkanmaan pelastuslaitos.
Sammutustoiminta ja kohteen evakuointi on parhaillaan käynnissä. Palosta leviää savua alueelle ja sivullisia kehotetaan välttämään liikkumista alueella
Ojasenkatu sijaitsee Ikaalisen keskustassa ja sen varrella on useita kerrostaloja ja omakotitaloja.
Juttu päivittyy.