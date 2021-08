Pakolaisneuvonta vaatii päättäjiltä nopeita tekoja Afganistanin suhteen: "Perheenyhdistämisessä pitäisi nyt joustaa"

– Meillä on tällainen jokapäiväinen neuvonta-aika, jossa aihepiiri on muuttunut nyt koskemaan lähes kokonaan Afganistanin tilannetta, toiminnanjohtaja Pia Lindfors kertoo tämänhetkisestä arjesta kansalaisjärjestö Pakolaisneuvonnassa.

"Muutkin ovat nyt heränneet"

Väki Pakolaisneuvonnassa on ollut jo vuosia tietoinen Afganistanin heikosta tilanteesta, mutta nyt tilanteen on huomannut muutkin.

– Nyt on ehkä tehtävissä jotain ja saadaan poliittiset päättäjätkin mukaan, kun on tapahtunut jotain näin radikaalia. Muutkin ovat heränneet kuin ihmisoikeusjärjestöt, jotka ovat olleet jo vuosikausia Afganistanin tilanteesta huolissaan.

Ratkaisuksi humanitääriset viisumit

– Ongelmia perheenyhdistämisessä on ollut jo aiemmin, ja tämä on kärjistynyt osittain Afganistanin tilanteen osalta, mutta jo koronatilanteen takia. Siellä ei ole pystytty edistämään vuoteen asioita, ja lisäksi on matkustusasiakirjavaatimukset. Afganistanilaisille asiakirjojen tai viisumin saaminen on nyt mahdotonta. Suomen viranomaisten olisi joustettava tässä.