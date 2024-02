Pakistanin vaaleissa odottamaton tulos

Vaaliviranomaisten mukaan ääntenlaskennan hitaus on johtunut ongelmista nettiyhteyksissä. Hitaasti etenevä laskenta on tuonut mukanaan myös epäilyksiä vaalivilpistä.

Khan on parhaillaan vankilassa. Hän on saanut kolme pitkää vankeustuomiota maanpetoksen lisäksi korruptiosta sekä avioliittomääräysten rikkomisesta. Lisäksi häntä on kielletty osallistumasta politiikkaan kymmenen vuoden aikana.