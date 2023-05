Sotilaat kaduille Pakistanissa

Pakistanissa sotilaita on komennettu kaduille muun muassa maan pääkaupungissa Islamabadissa hillitsemään mellakoita, jotka alkoivat sen jälkeen kun maan ex-pääministeri Imran Khan otettiin kiinni kesken oikeudenkäynnin tiistaina.

– Jos he luulevat, että Imran Khanin pidättäminen demoralisoi meidät, he erehtyvät pahasti. Olemme Imran Khanin takana ja tuemme häntä kuolemaan saakka, sanoi Peshawarissa mielenosoitukseen osallistunut Niaz Ali.

Ainakin kuusi ihmistä on saanut surmansa mielenosoituksiin liittyvissä yhteenotoissa, kertoivat viranomaiset, ja yli 2 000 on otettu kiinni eri puolilla maata. Sisäministeriö on määrännyt matkapuhelinoperaattoreita rajoittamaan pääsyä Twitteriin, Facebookiin ja Youtubeen, kertoi Pakistanin liikenneministeriö.