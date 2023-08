Päivien viemää -tähti ja Harley Quinnin alkuperäinen ääninäyttelijä on kuollut 67-vuotiaana

Sorkin aloitti uransa televisiossa vuonna 1982 esiintymällä Saturday Night Livessä taustanäyttelijänä. Myöhemmin hän esiintyi elokuvissa Open House (1989), Dream On (1990) ja Perry Mason: The Case of the Killer Kiss.

Vuonna 1992 Sorkin alkoi Harley Quinnin ääninäyttelijäksi elokuvassa Batman: The Animated Series. Hän toisti roolinsa muissa sarjoissa, kuten Superman: The Animated Series, Batman Beyond: Return of the Joker, Gotham Girls, Justice League ja Static Shock. Sorkin lainasi myös äänensä Harley Quinninä DC:n videopeleihin, kuten Batman: Arkham Asylum, DC Universe Online ja DC Universe Online: The Last Laugh.