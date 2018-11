Päivi Räsänen ymmärtää abortin tehneitä, mutta ei hyväksy aborttia raiskatuillekaan: "Suomessa ei synny ei-toivottuja lapsia"

– Lähes kaikissa muissa läntisissä maissa terveydenhoitohenkilökunnalla on oikeus kieltäytyä raskauden keskeytyksestä vakaumukseensa vedoten, Päivi Räsänen sanoo MTV:n Peter Nyman -ohjelmassa.

Räsänen on Peter Nymanin vieraana MTV3-kanavalla kello 22.35.

– Oleellinen kysymys tässä on se, missä vaiheessa me alamme kunnioittaa ihmisarvoa ja ajatellaan, että ihmisellä on oikeus elämään. Siihen pitäisi saada älyllinen vastaus.