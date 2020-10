Kansanedustajat nokittelivat Suomen aborttilaista – Päivi Räsänen vastustaa jyrkästi perustelujen vähentämistä: "Tämä oli kyllä aika raju muutos"

– Terveyskeskuslääkärin kannalta tämä oli kyllä aika raju muutos, koska meillä on paljon niitä lääkäreitä, jotka omantunnon syistä eivät halua abortteja suorittaa ja nyt nämä lääkkeelliset abortit tulisivat terveyskeskukseen ikään kuin suoritettavaksi, hän sanoo.

Vanha lainsäädäntö

Siren huomautti, että nykyinen aborttilainsäädäntö on 50 vuotta vanha ja se kaipaa päivitystä nykyaikaan. Hän myös huomauttaa, että aloitteen takana on laaja asiantuntijakannatus.

– Tämän kansalaisaloitteen takanahan on itseasiassa ainakin 20 järjestöä ja tosi kattavasti asiantuntijoita ja myös esimerkiksi lääkäriliitto ja kätilöliitto ymmärtääkseni sitä kannattavat.

– Oikeus turvalliseen aborttiin on ihmisoikeus ja ihan keskeinen osa seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita. Ja silloin kun sen päätöksen on tehnyt, niin minkä takia sitä pitäisi perustella vielä useammalle lääkärille? Nyt vaaditaan kahden lääkärin lausunto, hän huomauttaa.

– Siis käytännössähän se tarkoittaa sitä, että nainen itse joutuu omaan elämäänsä liittyviä itsemääräämisoikeuden piirissä olevia ratkaisuja perustelemaan useammalle ihmiselle, mikä myös pitkittää sitä prosessia. Ja siinä joudutaan yleensä käymään sekä terveyskeskuksessa että sairaalassa. Ja lopputulos on kuitenkin yleensä juuri niin, että sen aborttipäätöksen on tehnyt jo aikaisemmin, hän toteaa.

Räsäsen mielestä valinta pitää kuitenkin perustella lääkärille, sillä lääkäri on se, joka päättää hoidosta.

– Vaikka ihmisellä on se itsemääräämisoikeus, niin eihän ihmiset yleensä sitä päätöstä siitä hoidosta itse tee, vaan se on aina lääkäri, joka sen tekee. Eli kyllä tässä myös lääkäri joutuisi melkoiseksi kumileimasimeksi. Jos lääkärin mielestä ne perusteet on liian kevyet, jolla nainen tulee sitä aborttia hakemaan, hänellä ei olisi mitään muuta mahdollisuutta kuin tehdä se abortti. Eli lääkäri olisi tavallaan ihan sitten vaan tällainen abortin tekijä, jota nainen määräisi, Räsänen sanoo.