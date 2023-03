Päivi Lipponen alkoi seurustella 54-vuotiaan Paavon kanssa ollessaan 28-vuotias – tästä syystä hän ihastui Paavoon

– Hassuintahan tässä on se, että Paavohan on minun vanhempianikin vanhempi. Että olihan siinä vähän iskällä nieleskelemistä, Päivi Lipponen naurahtaa.

Päivi Lipponen on 55-vuotias ja Paavo Lipponen täytti juuri 81 vuotta.

– Ihminen ei kyllä ymmärrä ikääntymistä ennen kuin se tulee omalle kohdalle tai lähipiiriin. Että mitä se on, kun terveys haurastuu, Päivi Lipponen pohtii ohjelmassa.

All Over Press

All Over Press

– Paavolla on ihan oma maailma. Hänellä on se oma muistelmien kirjoittaminen ja muu maailma. Kun on iso ikäero, niin se elämä vaan eriytyy. Olen itse niin kova liikkumaan, menemään ja harrastamaan, niin ei pysty jakaamaan sellaisia asioita, Lipponen kertoo.