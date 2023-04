Paavo Lipponen kirjoittaa muistelmiaan – heittää viestin: "Ongelma on, että en muista mitään"

Matka alkaa Päivin työpaikalta Eiran aikuislukiosta, jossa tutustutaan opettajan arkeen ja oppilaisiin. Oppituntien jälkeen he piipahtavat Päivin ja Paavon yhteisessä kodissa Helsingissä ja Veitola pääsee tapaamaan Paavo Lipposen .

– Minä otan läppärin ja kirjoitan sivun muistelmia. Se on minun päätyöni nyt. Ainoa ongelma on vain se, että en muista mitään, Lipponen vitsailee.

Matkalla Porvooseen Lipponen kertoo rakkaasta Theo-koirastaan, joka on pitänyt hänelle seuraa. Veitola tiedusteleekin, että eikö hänen miehestään Paavo Lipposesta ole hänelle enää samalla tavalla seuraa. Parin välillä on 26 vuoden ikäero. Päivä Lipponen on 55-vuotias ja Paavo Lipponen täytti juuri 81 vuotta.