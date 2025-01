Pähkähullu ottelu Mestarien liigassa – valmentaja äimänä: "En ole koskaan kokenut tällaista"

Barcelonan päävalmentaja Hansi Flick ihaili joukkueensa mentaliteettia, kun se nousi tappioasemasta dramaattiseen 5–4-voittoon Benfican vieraana varmistaakseen paikkansa Mestarien liigan 16 parhaan joukossa.

Barcelona oli ensimmäisen puoliajan jälkeen 1–3 tappiolla Benfican Vangelis Pavlidisin onnistuttua hattutempussa. Toisella jaksolla tilanne muuttui 4–2:een, ennen kuin Barcelona aloitti todellisen loppukirinsä.

Ottelun loppupuolella Robert Lewandowski, Eric Garcia ja Raphinha onnistuivat maalinteossa ja varmistivat espanjalaisjoukkueen arvokkaan voiton.

– En ole koskaan kokea tällaista comebackia. Se oli uskomatonta, Flick saneli Movistarille ottelun jälkeen.

– Se oli aivan hullu peli. Positiivisin asia oli mentaliteetti, joka meillä oli. Nousimme voittoon, ja se on hienoa. Tämä on jalkapalloa, siksi me rakastamme sitä.

Flickin päätös laittaa maalivahti Wojciech Szczesny tolppien väliin Inaki Penan sijaan oli koitua kohtalokkaaksi, kun puolalaisvahdin virheet maksoivat kaksi takaiskumaalia ensimmäisellä puoliajalla.

0:49 Antti Niemi hämillään Wojciech Szczesnyn töppäilyistä: "Ei mitään järkeä!"

Barcelonan päävalmentaja seisoi kuitenkin Szczesnyn tukena.

– Kuka pelaaja ei tee virheitä? Se on normaalia. Szczesnyllä oli virheitä, mutta kaikki pelaajat tekivät virheitä ensimmäisellä puoliajalla, Flick sanoi.

– Voitamme yhdessä, häviämme yhdessä. Olemme joukkue. Pidin siitä, mitä näin toisella puoliajalla, hän pelasti Benfican selvän maalipaikan.