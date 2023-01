Pahasti Liigassa rämpinyt HIFK kampesi playoff-junaan – näistä paloista nousu rakentuu: "Erittäin tärkeä kuukausi"

C Moren kiekkostudio valitsi totuttuun tapaansa SM-liigan kuukauden tähdistökentällisen. Playoff-junaan ilmoittautunut HIFK on vahvasti edustettuna vuoden ensimmäisen kuukauden tähdistökuusikossa. Mukana on myös koko Liigan pistepörssiä dominoiva hyökkääjä. Voit vilkaista koko kentällisen tämän jutun videolta.