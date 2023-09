Pahamaineinen mafiapomo koomassa sairaalassa

Messina Denaro on sairastanut vuosia suolistosyöpää. Hän jäi kiinni pyrkiessään syöpähoitoihin Palermon lähellä sijaitsevalle klinikalle oltuaan sitä ennen pakosalla kolme vuosikymmentä.

Lääkärien mukaan Messina Denaron tila on parantumaton ja hänen ruokkimisensa on lopetettu. Mafiajohtaja on niin ikään kieltänyt elvytysyritykset.