Pahaenteinen vana seuraa Norwichia Valioliigassa – seura epätietoisena koronaviruksen keskellä

– Urheilutoimenjohtajamme ( Stuart Webber ) keskusteli sarjan edustajien kanssa ohjeistuksesta, kun ympärillämme on oireilevia pelaajia, Norwichin manageri Dean Smith sanoi.

– En sano, että kaikilla pelaajillamme on oireita ja koronavirus. Grant Hanley rikkoi olkapäänsä ja Ozan Kabak putosi riveistä, joten meillä on loukkaantuneita pelaajia, mutta tarvitsemme todennäköisesti "maagisen numeron" kertomaan, kuinka monta tapausta on tarpeeksi?