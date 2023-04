Paavo, 33, elää paratiisisaarilla – maajoukkueen kokenut pelaaja unelmoi ensimatkasta Suomeen: "Näkemään viikinkejä"

Haastattelu on sovittu Cookinsaarten ajassa aamuksi, kun Suomessa kello tikittää 13 tunnin aikaeron myötä jo loppuiltaa. Puheluun vastaa englanniksi 33-vuotias Paavo Mustonen, suomalaissyntyisen isän poika, joka asuu ja pelaa jalkapalloa Tyynellämerellä sijaitsevassa itsehallinnollisessa saariryhmässä, Cookinsaarilla, jonka Lonely Planet arvosti vuoden 2022 parhaaksi matkailumaaksi.

Cookinsaariin kuuluu 15 eri saarta, ja asukkaita pienessä saariryhmässä on alle 20 000. Ilmasto on trooppisen lämmin, sää leudon miellyttävä ympäri vuoden, on palmuja ja paratiisirantaa, ja Cookinsaarten runsasväkisimmällä saarella Rarotongalla asuva Mustonen korostaa, että rauhaa piisaa.

Kääntöpuolena saarten mukavuus kolmen lapsen isän mukaan helposti laiskistaa, ja jälkikasvua täytyy aika ajoin patistella rehkimään.

Pitkää päivää

Paavo Mustonen syntyi marraskuussa 1989 Australian Maryborough'ssa – hänen vanhempansa olivat tuolloin matkoilla – mutta Paavo kasvoi Cookinsaarilla. Mustosen suomalaissyntyinen, jo edesmennyt isä Ari oli muuttanut pohjoisesta jo 15-vuotiaana 1960-luvulla Australiaan, ja rakennustyöntekijänä uraa luoneen miehen tie vei myöhemmin Cookinsaarille.

Hän tapasi viereiseltä saarelta kotoisin olevan Justiinan, jonka kanssa sai lapsia. Paavo ja Regina päätyivät molemmat pelaamaan jalkapalloa äitiään seuraten. Heistä molemmista tuli sittemmin Cookinsaarten maajoukkuepelaajia, ja Paavosta isänsä jalanjäljissä myös rakennusyrittäjä.

Paavo Mustonen painaa usein yhdeksäntuntisia työpäiviä taloja ja uima-altaita rakentavassa yrityksessään, mutta "joskus joutuu tekemään pidempääkin päivää". Kiireisenä miehen pitävät myös hänen lapsensa, kolme nuorta tyttöä, jotka kaikki pelaavat jalkapalloa. Mustosen vaimo Tara odottaa parhaimmillaan parille neljättä lasta.

Mustonen lisäksi jatkaa jalkapallouraansa hänen vuosia edustamassaan Tupapa Maraerengassa. Jalkapalloharjoituksia on kauden aikana kolmesti viikossa, ja pelejä on lauantaisin. Ekstra on Mustosen mukaan pelaajista itsestään kiinni, mutta hän treenaa lisäksi innostuksestaan eri kamppailulajeja jokusen kerran viikkoa kohden.

Taianomainen kaukolaukaus

Cookinsaarten pelien videotallenteita katsellessa pelkästään pelaajien fysiikassa on silmiinpistäviä eroja, eikä vauhti huimaa päätä, vaan meno on huippufutikseen tv:stä tottuneelle kuin hidastetusta pätkästä.

Tupapan ohella Nikao Sokattakissa ja Puaikurassa Cookinsaarilla pelannut Mustonen laskeskelee voittaneensa jo kymmenisen maansa mestaruutta, tarkasta määrästä hän ei ole pitänyt kirjaa. Tuorein mestaruus on kuitenkin viime kaudelta, kun Tupapa palasi vuoden tauon jälkeen ykköseksi.

Se oli Mustoselta hänen oman arvionsa mukaan "ihan hyvä" sesonki. Mustonen nostaa innostuneena henkilökohtaiseksi kohokohdakseen kauden lopusta henkeäsalpaavan kaukolaukausmaalin, jonka hän tykitti "tappavaksi" paikallisissa raporteissa luonnehditulla vasemmalla jalallaan. Se on auttanut teknistä peluria iskemään hyökkäävässä roolissa parhaimmillaan useita kymmeniä osumia kauteen.

Voit ihastella Mustosen kaukolaukausmaalin ylälaidan videolta.

"Heidän pitäisi pystyä juoksemaan minut puhki"

Mustonen antaa arvoa sille, että hän on saanut pelata urallaan sekä maassaan eniten mestaruuksia kahmineessa Tupapassa että altavastaajiksi luonnehtimissaan joukkueissa. Hänen mieleensä on painunut erityisesti kausi 2013 Puaikurassa. Joukkue ei hävinnyt sesongin aikana otteluakaan, vaan jyskytti yhdeksän voiton ja kolmen tasapelin turvin mestaruuteen kolmen pisteen erolla ennen Tupapaa.

– Toisessa joukkueessa altavastaajan asemassa voitosta voittoon meneminen, Tupapan lyöminen ja mestaruuden voittaminen oli valtaisa kokemus, Mustonen kertoo.

Futsalia ja rantajalkapalloakin pelannut Mustonen on viettänyt uransa varrella pätkiä myös Australiassa ja Saksassa, ja maaotteluita jo 17-vuotiaana maajoukkuedebyyttinsä tehnyt pelaaja on tahkonnut kaikkiaan 11.

Seurajoukkueessa Oseanian Mestarien liigan karsintoja pelanneen ja maajoukkueessa MM-karsintoja tahkonneen Mustosen viimeisin maaottelu on vuodelta 2015, minkä jälkeen Cookinsaarten maajoukkue ei ylipäätään pelannut otteluakaan seitsemään vuoteen. Mustonen sanoo, että hänellä on yhä paloa jalkapalloa kohtaan, eikä hän halua sulkea lopullisesti maajoukkueen ovea, vaikka myöntääkin, että ikää alkaa 33-vuotiaana jo olla.

– Olen pelannut seurajoukkueessa nykyisten parikymppisten maajoukkuepelaajien kanssa samalla kentällä ja sanonut, että heidän pitäisi pystyä juoksemaan minut puhki, mutta näin ei ole, vaan pysyn yhä kyydissä, Mustonen sanoo ja perää samassa yhteydessä nuorilta työmoraalia.

Mustonen myöntää auliisti, ettei pikkumaalla, jonka suosituin urheilumuoto on rugby, ei ole kuin muutama hyvä jalkapallon maajoukkuepelaaja. Hänen mukaansa maan parhailla pelaajilla ei ole aina ollut suurta motivaatiota maajoukkueeseen "alemman tason" poppoossa.

– Meillä on pelaajia Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, mutta maajoukkueemme on vaikea pärjätä. Meillä ei riitä laajuutta esimerkiksi viiden miljoonan asukkaan Uutta-Seelantia vastaan.

Raskas päätös

Vaikka Mustonen jättää yhä mahdollisuuden maajoukkueeseen palaamiselle, hän on jo aikaa sitten luopunut suurimmista jalkapallohaaveistaan – raskain mielin. Mustonen halusi jalkapalloammattilaiseksi, mutta tavattuaan puolisonsa Taran hän päätti 2010-luvun kuluessa asettaa perheen etusijalle.

– Oli rankka päätös luopua kansainvälisistä jalkapallounelmista, koska sydämeni sykkii jalkapallolle, mutta suhde Taraan, perhe-elämä ja myös työ menivät edelle.

Takavuosina kansainvälisiä seurajoukkuepelejä Oseaniassa tuomaroinut ja siitäkin täyttymystä saanut Mustonen ei ole hinkunut viime vuosina maajoukkue- tai seurajoukkuereissuihin muihin maihin, koska ne veisivät aikaa perheeltä ja työltä.

Mustonen sen sijaan toivoo, että hänen lapsillaan voisi olla kirkas tulevaisuus jalkapallossa kansainvälisissä peleissä. Hän näkee harjaantuneilla silmillään myös lahjoja moisen toteutumiseen.

Suomeen

Lähitulevaisuudessa Mustonen perheineen nähtäneen kuitenkin ensimmäistä kertaa Suomessa, josta hänen vuonna 2014 kuollut Ari-isänsä oli kotoisin. Mustonen odottaa pääsevänsä tutustumaan isänsä synnyinmaahan ja Suomessa asuvaan sukuun, jonka kanssa hän on ollut toistaiseksi keskusteluyhteydessä.

Osa suomalaisista voi muistaa Mustosten tarinaa vuonna 2010 Ylellä julkaistusta Ulkosuomalaisen tarina -televisiosarjan jaksosta, jossa kerrottiin perheen elämästä Cookinsaarilla.

Paavo Mustoselle on suomalaisella jalkapalloaiheisella FutisForum²-keskustelupalstalla myös oma vuonna 2007 käynnistetty keskustelunavauksensa. Vaikka keskustelua Mustosesta on 13 sivun verran, hänelle itselleen tieto tulee yllätyksenä.

– On mielenkiintoista kuulla, että minut tiedetään Suomessa. On kunnia, että minua kohtaan on kiinnostusta Suomi-taustan myötä, Mustonen sanoo iloisen kuuloisena.

Hän jo makustelee tulevalla Suomen-matkallaan.

– Haluan mennä näkemään viikinkejä, Mustonen veistää kepeästi.

Ari-isä ei Mustosen mukaan aikoinaan juuri suomen kieltä opettanut, mutta Mustonen on oppinut paljon suomalaisuudesta. Hän mainitsee Suomesta muun muassa puhtaan luonnon, lukemattomat järvet, suomalaisten nautinnon saunomiseen, avantouinnit ja sisun.

– Suomalaiset ovat ahkeria ja tekevät kovasti töitä. Suomalaiset eivät puhu paljon, kuten ei tehnyt isänikään. Rakkaudestakaan ei juuri puhuta, vaan välittäminen osoitetaan teoilla, ja luottamuksen rakentaminen vie aikaa. Mutta kun suomalaiset avaavat suunsa ja osoittavat luottamuksensa, he ovat todella uskollisia.